Il premier Conte fa shopping, ecco cosa compra

Pomeriggio in famiglia per Giuseppe Conte che, accantonati per un attimo gli abiti da premier, veste quelli da papà per accompagnare a fare shopping il figlio Niccolò (11 anni), avuto dall'ex moglie Valentina Fico. Il settimanale "Chi" l'ha paparazzato in un negozio di articoli sportivi a Roma, impeccabile in giacca e cravatta anche nei momenti di relax in famiglia.