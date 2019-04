Politici al bacio, guarda che dolci con i loro partner

Di Maio è felicissimo insieme alla sua bella Virginia: le presentazioni in famiglia sono già state fatte e la coppia ha trascorso qualche giorno dai genitori di lei. Anche Salvini fa sul serio con la figlia di Denis Verdini, e tra apparizioni pubbliche e momenti privati sono più teneri che mai. Nonostante l'amore tra Mara Carfagna e Alessandro Ruben sia consolidato da ben 6 anni di vita di coppia, i due sembrano ancora due teneri piccioncini mentre camminano mano nella mano.



Alessandro Di Battista e la sua compagna Sahra Lahouasnia condividono la loro storia sui social, come fa anche la Santanchè che riempe di dediche appassionate il suo Dimitri. E per tante coppie solide e durature, ce n'è una ancora tutta da confermare: la Boschi e Berruti sono stati pizzicati insieme durante una serata mondana...