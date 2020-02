Luigi Di Maio al parco, che baci bollenti con Virginia!

Effusioni bollenti, che forse mai si erano viste in pubblico da parte di un ministro. Ma l'amore per Virginia Saba è davvero travolgente e al parco in un caldo pomeriggio di fine inverno Luigi Di Maio si scambia baci appassionati con la fidanzata. Approfittando dei tiepidi raggi di sole si tolgono la giacca, Virginia resta scalza e lascia che la maglia le scopra la spallina nera del reggiseno. Di Maio non resiste, come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi.

Leggi anche>Virginia Saba festeggia il compleanno, Di Maio le fa una sorpresa

Il ministro degli Esteri, 33 anni, per un attimo dimentica i problemi della politica e si lascia andare solo all'amore per la giornalista 37enne che gli ha rubato il cuore. Sulla panchina di Villa Ada a Roma si baciano e non si curano dei flash che impazziscono davanti a loro. Di Maio bacia la Saba sulla spalla nuda, poi la stringe a sé in un susseguirsi di effusioni via via più bollenti. Poi si rivestono (mantella e stivali per lei e giubbino per lui) e si allontanano mano nella mano sorridenti e innamorati.

Leggi anche>Luigi Di Maio con Virginia Saba alle nozze del suo portavoce

Ti potrebbe interessare: