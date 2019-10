Virginia Saba festeggia il compleanno, Di Maio le fa una sorpresa

Intervenuta durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, la Saba ha parlato del momento speciale vissuto con Di Maio. "Luigi è tornato tardi, come sempre, e mi ha fatto una bella sorpresa: mi ha portata in un posto bellissimo, mi ha regalato un bel mazzo di rose, una torta con una candelina, perché erano anni che non ne spegnevo una per il compleanno e poi mi ha cantato ‘tanti auguri’. E poi mi ha regalato un bel ciondolo". Il cadeau è stato particolarmente apprezzato: "E' molto fine, non molto sgargiante, molto elegante. E' stato davvero bravo, ha indovinato il regalo", anche se, ci tiene a precisare: "Il regalo più bello è quando mi dice che abbiamo un'ora libera per noi".

Tutta un'altra musica con gli amici. Virginia si è scatenata, ha riso, ha spento le candelina su una maxi torta alla panna. Il merito va alla sua amica Emanuela Manù Corda: "Ha organizzato per me una festa bellissima e lo ha fatto con gioia e tanto amore perché solo così si creano momenti così belli!" ha scritto in un lungo post social, pubblicando gli scatti più belli della serata..