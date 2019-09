Luigi Di Maio con Virginia Saba alle nozze del suo portavoce

Sorridenti ed elegantissimi, Luigi Di Maio e Virginia Saba hanno partecipato alle nozze di Augusto Rubei, portavoce del Ministro degli Esteri, con l'architetto Laura Criscuolo. Per la cerimonia, che si è svolta in una tenuta in riva al lago di Bracciano, la Saba ha scelto un lungo abito rosa pallido che lasciava scoperte le spalle, Di Maio invece ha optato per un completo blu. Il capo politico del M5s ha poi postato su Instagram una foto per fare gli auguri agli sposi.