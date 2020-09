Maria Elena Boschi travolta dalla passione al mare per il compleanno di Berruti

Completamente travolta dalla passione. Maria Elena Boschi viene accusata dalle malelingue di non dedicarsi più tanto alla politica perché distratta dagli affari di cuori. Lei se ne infischia e parte per un weekend d’amore in Costa Azzurra. Il settimanale Chi pubblica le foto con Giulio Berruti: sempre più innamorati e abbracciati i due hanno festeggiato il compleanno dell’attore.

Giulio è a Cannes per girare un film, la ex ministra non ci pensa un attimo e per il compleanno dell’attore lo raggiunge per una sorpresa romantica e appassionata. I due vengono paparazzati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sempre appiccicati l’uno all’altra tra baci infuocati, avvinghiamenti pericolosi e coccole infinite. La Boschi in costume intero nero è davvero mozzafiato e si stringe al fisico muscoloso del suo fidanzato.

Berruti sta girando un film con Andrea Preti, anche lui raggiunto nel fine settimana dalla fidanzata Susanna Giovanardi. Le due coppie si sono concesse una cena elegante insieme per festeggiare i 36 anni di Giulio, poi la Boschi è ripartita per Roma dove ad attenderla c’era il lavoro e la politica. “La mia vita privata non ha mai condizionato il mio impegno politico” ha fatto sapere Maria Elena.

