Maria Elena Boschi e Giulio Berruti a Roma, va in scena un amore anni Settanta 

Stivaloni rossi, auto vintage e pose da star. Sembrano sul set di una fiction Anni Settanta, invece Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si godono una passeggiata nella Capitale tra selfie di coppia e coccole romantiche. Si guardano rapiti e si comportano come due innamorati a spasso per il Gianicolo insieme al loro quattrozampe, come mostrano le immagini pubblicate sul settimanale “Chi”.