Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, nozze vicine

La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi a Roma, prima a cena in un ristorante insieme alla famiglia dell'attore, che ha festeggiato il 38esimo compleanno, poi a spasso sotto le stelle. Incuranti dei flash si sono scambiati un bacio appassionato: che si amino tanto è evidente e gira voce che presto potrebbero andare all'altare.

Il sogno delle nozze

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono una coppia dall'inizio del 2020 e fanno decisamente sul serio. Che le nozze siano nell'aria si vocifera da un po' , anzi sembravano essere già in programma per la scorsa primavera ma poi (stando ai bene informati) sarebbero saltate a causa dei numerosi impegni dell'attore. Il progetto però non è stato annullato, solo rimandato di qualche tempo. La deputata sogna una bella cerimonia nella campagna toscana, magari nella villa dei suoi genitori e poi, magari, anche un bambino.

Le voci di crisi

Sin dalle prime, timide, uscite di coppia, l'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è stato molto chiacchierato. Piano piano si sono sciolti, concedendosi baci romantici anche davanti ai flash. Durante gli ultimi mesi del 2021 si è parlato di una crisi tra loro, complici anche alcuni messaggi social sibillini e l'assenza dalla scena pubblica. Se l'allontanamento ci sia stato davvero o se fossero solo chiacchiere non si saprà mai, quello che è certo è che con il nuovo anno sono tornati a farsi vedere insieme in pompa magna, tra effusioni e coccole che non lasciano dubbi sul loro amore.

Compleanno in famiglia

I fotografi del settimanale Chi hanno sorpreso Maria Elena Boschi e Giulio Berruti a cena in un ristorante romano, durante i festeggiamenti del compleanno dell'attore insieme alla famiglia di lui. Non sono mancate le risate, le coccole e i calici alzati. I motivi per brindare erano tanti: oltre ai 38 anni di Berruti, c'era anche la rielezione della Boschi. E, chissà, magari a farli gioire è stato anche l'annuncio delle nozze imminenti...