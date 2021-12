Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, baci al tramonto pensando al "sì"

Cosa c'è di più romantico di una passeggiata in riva al mare al tramonto? L'atmosfera è quella giusta per scambiarsi un bacio appassionato, proprio come fanno Maria Elena Boschi e Giulio Berruti nelle foto pubblicate dal settimanale Chi. Camminano sulla spiaggia tendendosi per mano, si scattano un selfie di coppie a poi si lasciano andare alla passione proprio come due piccioncini. Lei vorrebbe presto coronare il loro amore mettendo la fede al dito, ma lui sta temporeggiando...

Maria Elena sogna le nozze e un figlio quanto prima. Si vociferava di un matrimonio in programma per la primavera, ma a quanto pare Giulio starebbe prendendo tempo. Pare che gli impegni sul set del suo prossimo film impediscano all'attore di fare programmi precisi per i prossimi mesi, e quindi i progetti romantici sono stati messi, per il momento, in stand-by.

Leggi Anche Maria Elena Boschi e Giulio Berruti a Roma, va in scena un amore Anni Settanta

Con o senza nozze all'orizzonte, la Boschi e Berruti si godono il loro amore e colgono ogni momento libero dai rispettivi impegni professionali per stare insieme. A Fregene hanno trascorso una giornata da piccioncini, prima a pranzo al ristorante e poi a passeggio sul bagnasciuga con i colori del tramonto che tingono il cielo. Si tengono per pano mentre camminano, si perdono in baci e parlano tra loro. Chissà, magari progettano insieme i dettagli per il giorno del sì...

Potrebbe interessarti anche: