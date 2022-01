Altro che crisi! Amore sulla neve per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

I soliti "beninformati" li volevano in crisi, con Maria Elena Boschi gelosissima del suo Giulio Berruti corteggiato da un'attempata signora romana. Ma bastano le foto che il settimanale "Chi" ha scattato sulle piste da sci a Cortina per fugare ogni dubbio sul loro amore. Insieme sono felici, si divertono, si godono la vita. Quando i loro occhi si incontrano fanno scintille ed è impossibile per loro resistere alla tentazione di un bacio.

A 40 anni, Maria Elena non era mai salita sugli sci. Ci voleva Giulio, discesista provetto, a convincerla a fare un tentativo. Lei si cimenta con lo spazzaneve ed è evidente che non si senta proprio a suo agio, ma si impegna al massimo per riuscire. Finita la lezione con il maestro, ci pensa il suo compagno a prendersi cura di lei trasformando l'impresa sportiva in un romantico momento d'amore.

La Boschi e Berruti sulle Dolomiti si sono dati alla pazza gioia. Non solo prove sulle piste da sci, per loro anche cene gourmet e aperitivi mondani. Hanno frequentato l'hotel più esclusivo della zona, partecipato a un vernissage in una galleria d'arte e a uno degli ambitissimi pranzi della contessa Daniela Memmo al quale era presente anche la presidente del senato, Maria Elisabetta Casellati. Non è mancato un caffè con il senatore Francesco Bonifazi, ex storico di Maria Elena con cui ha mantenuto rapporti amichevoli. Insomma, tutt'altro che una coppia in crisi: il loro amore ha raggiunto vette altissime.

