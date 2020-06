Maria Elena Boschi beccata! Guarda che bacio con Giulio Berruti Tgcom24 1 di 29 Chi 2 di 29 Chi 29 di 29 Chi 29 di 29 Chi 29 di 29 Chi 29 di 29 Chi 29 di 29 Tgcom24 29 di 29 Chi 29 di 29 Chi 10 di 29 Gente 11 di 29 Gente 12 di 29 Gente 13 di 29 Instagram 14 di 29 Instagram 15 di 29 Instagram 16 di 29 Instagram 17 di 29 Instagram 18 di 29 Instagram 19 di 29 Instagram 20 di 29 Instagram 21 di 29 Instagram 22 di 29 Instagram 23 di 29 Instagram 24 di 29 Instagram 25 di 29 Instagram 26 di 29 Instagram 27 di 29 Instagram 28 di 29 Instagram 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Da settimane ormai sono nel mirino dei fotografi e loro non hanno deluso le aspettative. Prima qualche incontro fugace, una passeggiata al parco con i suoceri, una gita al mare in moto e ora anche una cena a tre. Insieme a Maria Elena e Giulio c’è anche il padre dell’attore, ma a fine serata Berruti accompagna la politica all’auto e la saluta con caldo bacio.



La Boschi arriva da sola al ristorante, in automobile direttamente da Montecitorio. Saluta Giulio con un caloroso abbraccio e durante l’aperitivo i due si scambiano sguardi d’intesa e grandi sorrisi. Per la cena li raggiunge anche il padre dell’attore, che fa il chirurgo oculista. Chiacchierano e si divertono disegnando un perfetto quadretto famigliare. La ex ministra ha conosciuto prima di genitori di Berruti e poi l’attore. La confidenza e la serenità è evidente. Poi il padre li saluta e restano soli. Passeggiano per il quartiere Parioli a Roma in compagnia del cane di Giulio. Infine, si scambiano un tanto atteso bacio.

Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è proprio amore

