Lui che le tiene il volto e le sorride e lei che non si sottrae. Poi le risate e la complicità evidente. L’abbraccio durante la cena a lume di candela. Gli indizi sono tanti: tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è proprio amore. L’ex ministro e l’attore si sono concessi una romantica gita in moto al mare, come mostrano le immagini del settimanale Chi.

Belli, giovani e in carriera sembrano la coppia perfetta da copertina. Dalla politica al cinema il passo è breve e Maria Elena e Giulio girano scene da Oscar: per la gita a Fregene scelgono la potente moto di lui e anche attraverso i caschi il feeling è ben visibile. L’ex ministro indossa jeans, un giubbino in pelle corto, sandali dal tacco vertiginoso. Lui le sistema dolcemente il casco in testa. Sfrecciano fino in spiaggia sorridenti e rilassati. Poi lui le stringe il braccio attorno in modo dolce e protettivo.

La settimana scorsa i paparazzi li avevano sorpresi a cena insieme. Affiatati e complici in una bella notte romana. Qualche settimana fa erano stati pizzicati al parco insieme ai genitori di Berruti: seduti tra l’erba ben distanziati a chiacchierare con grande intesa. Insomma, i due si frequentano da un po’ e sembrano proprio candidarsi a diventare la coppia più glamour dell’estate.

