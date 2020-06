Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sempre più vicini: cena romantica a Roma

Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti sono entrambi single e hanno sempre dichiarato di essere solo amici, ma dopo essere stati pizzicati più di una volta insieme è indubbio che l’amicizia ultimamente si sia stretta ancora di più. Un ulteriore tassello arriva dalle foto in esclusiva pubblicate dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 10 giugno, in cui l'ex ministro e l'attore cenano a luci soffuse in un ristorante nel cuore di Roma.