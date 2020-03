Maria Elena Boschi in libera uscita, che abbracci con Giulio Berruti Tgcom24 1 di 27 Diva e Donna 2 di 27 Diva e Donna 27 di 27 Diva e Donna 27 di 27 Diva e Donna 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 10 di 27 Instagram 11 di 27 Instagram 12 di 27 Instagram 13 di 27 Instagram 14 di 27 Instagram 15 di 27 Instagram 16 di 27 Instagram 17 di 27 Instagram 18 di 27 Instagram 19 di 27 Instagram 20 di 27 Instagram 21 di 27 Instagram 22 di 27 Instagram 23 di 27 Instagram 24 di 27 Instagram 25 di 27 Instagram 26 di 27 Instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Maria Elena Boschi: "Io sola? In questi anni ho avuto un grande amore"

Tra loro il clima è molto confidenziale in un susseguirsi di sorrisi, sguardi complici e tanti abbracci da innamorati al primo appuntamento.

A proposito della precedente relazione, la Boschi che aveva ben saputo nascondere a tutti il misterioso fidanzato, aveva detto: “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”. Chissà se ancora riuscirà a mantenere riservata la sua sfera amorosa…

Leggi anche>Nicola Cesari smentisce il flirt con Maria Elena Boschi

Ti potrebbe interessare: