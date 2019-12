Nicola Cesari smentisce il flirt con Maria Elena Boschi

"Gli unici boschi che ho sempre e solo desiderato nella mia vita sono quelli dove vado per funghi". Con una battuta simpatica postata su Facebook, Nicola Cesari smentisce le voci sul suo presunto flirt con Maria Elena Boschi lanciate da Dagospia. E, per mettere a tacere qualsiasi rumor, condivide anche la foto della compagna Alessia: "A chi inventa il gossip perché non lo trova... ci penso io a darvi la delusione".