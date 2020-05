Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, pomeriggio al parco con i genitori

Che ci fa Maria Elena Boschi seduta nel prato con Giulio Berruti e i genitori dell’attore? Sportivi, allegri e complici i quattro chiacchierano e ridono mostrando grande confidenza, come rivelano le immagini pubblicate dal settimanale Gente. Che stiano organizzando le nozze tra Giulio e la Boschi? Nell’aria attorno a Villa Borghese dove sono stati paparazzati si sente già profumo di fiori d’arancio.

Non è la prima volta che vengono beccati insieme, eppure ogni volta regalano un tassello in più di questa misteriosa relazione. Maria Elena e l’attore sono stati avvistati per la prima volta a un evento mondano: allora si erano precipitati a spiegare di essere soltanto amici. Poi sono stati visti insieme altre volte.

Prima del lockdown erano a Fregene abbracciati. Allora sembrava non fosse la solita storia d’amicizia, ma un nuovo copione tutto da scrivere. Adesso ci sono gli scatti della coppia a Villa Borghese che si ritrova con i genitori di lui, si siede nel prato e chiacchiera tra grandi sorrisi e un clima complice. Mascherina, distanziamento e aria aperta, tutto in regola nella riunione di famiglia. Dietro i dispositivi di sicurezza si intravedono occhi felici e sguardi d’intesa.

Tempo fa la Boschi aveva detto di essere single e di essere uscita da una storia sentimentale che aveva saputo mantenere riservata e di cui infatti non si sapeva nulla. Questa volta avrà cambiato strategia e starà pianificando qualcosa di serio non in segreto ma ai quattro venti?

