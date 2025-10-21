Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati: lei conferma

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in love sul red carpet, guarda che baci
Dopo 5 anni insieme e i progetti di mettere su famiglia, è finita la storia tra la deputata di Italia Viva e l'attore
E' finita la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La deputata di Italia Viva, dopo le indiscrezioni di Dagospia, lo ha confermato al settimanale Chi che riporta la notizia. Dopo 5 anni di fidanzamento e convivenza, con in programma le nozze e il desiderio di avere un figlio, lei e l'attore si sarebbero lasciati e non senza dolore. Pare però che la politica abbia già voltato pagina e abbia iniziato una nuova frequentazione.
Non sono state date spiegazioni sui motivi che hanno portato Maria Elena Boschi e Giulio Berruti a lasciarsi. Lei aveva mostrato qualche segno di stanchezza legato al tema della maternità, scrive Chi, ma non è chiaro se questo sia stato determinante o meno. Quello che è certo, è che a settembre i due mettono fine alla loro relazione. Da qualche settimana la deputata frequenta un altro uomo. Lui è l'avvocato Roberto Vaccarella, cognato di Giovanni Malagò, e si sarebbero conosciuti a Capalbio.
Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati avvistati insieme la prima volta nella primavera 2019, al Salone del Mobile, ma la conferma della relazione risale al 2020. Dopo le prime paparazzate indiscrete, i due escono allo scoperto e parlano senza più nascondersi del loro amore. “Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita”, aveva detto l'attore, che a proposito del loro incontro ha spiegato: "I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla… Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più". Quella delle nozze sembra una possibilità concreta: "Mi piacerebbe sposarmi. Ma ancora non mi ha fatto una proposta" aveva fatto sapere la deputata.
Maria Elena Boschi e Giulio Berruti hanno tanto desiderato avere un figlio. "Ci stiamo provando, lo vogliamo entrambi. Speriamo arrivi presto", aveva detto lei. "Avere figli è una cosa bellissima, che però a volte capita e a volte no, nemmeno quando lo vuoi fortemente", aveva aggiunto l'attore lasciando intendere che se non hanno allargato la famiglia non è stato certo per mancanza di volontà. Anche durante l'eseperienza a "Pechino Express" aveva toccato il tema, mostrando alle telecamere tutta la sua sofferenza ma anche il desiderio di far crescere la famiglia e il grande amore per la sua compagna.
