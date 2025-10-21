Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati: lei conferma

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati avvistati insieme la prima volta nella primavera 2019, al Salone del Mobile, ma la conferma della relazione risale al 2020. Dopo le prime paparazzate indiscrete, i due escono allo scoperto e parlano senza più nascondersi del loro amore. “Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita”, aveva detto l'attore, che a proposito del loro incontro ha spiegato: "I nostri sguardi si sono incrociati ed è scoppiata la scintilla… Sì, ci siamo piaciuti subito, ma ci è voluto un bel po’ di tempo per dircelo e perché diventasse qualcosa di più". Quella delle nozze sembra una possibilità concreta: "Mi piacerebbe sposarmi. Ma ancora non mi ha fatto una proposta" aveva fatto sapere la deputata.