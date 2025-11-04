Le nozze tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembravano una possibilità concreta: "Mi piacerebbe sposarmi. Ma ancora non mi ha fatto una proposta", aveva detto lei in passato. I due avevano anche parlato del desiderio di avere figli e delle difficoltà nel riuscirci: "Ci stiamo provando, lo vogliamo entrambi. Speriamo arrivi presto", aveva detto lei. "Avere figli è una cosa bellissima, che però a volte capita e a volte no, nemmeno quando lo vuoi fortemente", aveva aggiunto l'attore. A settembre invece è arrivata la rottura.