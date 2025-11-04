Si dice che la ex ministra abbia un nuovo compagno, ma lei si trincera dietro un "no comment"
Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è davvero finita. Dopo le prime indiscrezioni, il settimanale Chi aveva riportato la conferma ufficiale della fine dell'amore durato 5 anni. La stessa ex ministra intervistata in radio torna sull'argomento, aggiungendo: "Come sempre dopo la fine di una storia così importante, penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti. Però…". Sull'ipotesi di una nuova relazione già iniziata si trincera dietro un "No comment".
Quando Geppi Cucciari e Giorgio Lauro le chiedono se sia davvero finita la storia con Giulio Berruti, Maria Elena Boschi replica: "Purtroppo sì, purtroppo è vero". Non nasconde il dispiacere per la relazione conclusa, durata dal 2020 al 2025 e nella quale si parlava di matrimonio e figli. Le cause non sono note, anche se il settimanale Chi aveva sottolineato come lei avesse dato negli ultimi tempi qualche segno di stanchezza legato al tema della maternità. Non è chiaro però se questo abbia influito sulla decisione dell'addio.
Le nozze tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembravano una possibilità concreta: "Mi piacerebbe sposarmi. Ma ancora non mi ha fatto una proposta", aveva detto lei in passato. I due avevano anche parlato del desiderio di avere figli e delle difficoltà nel riuscirci: "Ci stiamo provando, lo vogliamo entrambi. Speriamo arrivi presto", aveva detto lei. "Avere figli è una cosa bellissima, che però a volte capita e a volte no, nemmeno quando lo vuoi fortemente", aveva aggiunto l'attore. A settembre invece è arrivata la rottura.
Archiviata la storia con Giulio Berruti, già si parla di un nuovo amore per Maria Elena Boschi. Chi fa il nome dell'avvocato Roberto Vaccarella, cognato di Giovanni Malagò, che avrebbe conosciuto l'ex deputata a Capalbio. Secondo Vanity Fair i due sarebbero in procinto di partire per il loro primo viaggio di coppia a New York. Lei però di questo non vuole parlare. "No comment", dice. E la mancata smentita suona quasi come una conferma...