È questo il passaggio che pesa di più. Perché portare un nuovo compagno in vacanza è una cosa; condividere la Pasqua con le figlie è un'altra. Sole e Celeste Trussardi erano lì, tra jeep nel deserto e tramonti fotografati. Michelle non ha separato i piani — vita sentimentale da una parte, famiglia dall'altra — ma li ha fatti convivere. Un segnale che chi segue la showgirl svizzera sa leggere bene: quando le figlie entrano nel quadro, la relazione ha cambiato marcia.