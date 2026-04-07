Michelle Hunziker e Giulio Berruti, Pasqua insieme a Marrakech: la foto che spegne le voci di crisi
La showgirl e l'attore in vacanza insieme: lo scatto condiviso da Jonathan Kashanian conferma la relazione e zittisce ogni rumors di lontananza
Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Marrakech © Instagram
Chi sperava nel colpo di scena resterà deluso. Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme, stanno bene e non hanno nessuna intenzione di nasconderlo. A raccontarlo non è un'intervista esclusiva né un post studiato a tavolino, ma una foto di gruppo scattata a Marrakech durante il weekend di Pasqua e pubblicata da Jonathan Kashanian. Lui e lei, insieme, circondati da amici: il tipo di immagine che non ha bisogno di didascalie.
Marrakech, tra deserto e conferme
La scelta del Marocco come meta pasquale dice già qualcosa. Non il solito weekend in masseria, non la fuga romantica in incognito: un viaggio di gruppo, con una compagnia che include Nunzia De Girolamo, Francesco Boccia e l'imprenditrice Elena Alberti. Souk, deserto, cene all'aperto. Il clima è quello di una vacanza tra amici di lunga data, e Berruti si muove nel gruppo con la disinvoltura di chi non è l'ospite di passaggio ma fa parte del cerchio.
Non solo coppia: con loro anche Sole e Celeste
È questo il passaggio che pesa di più. Perché portare un nuovo compagno in vacanza è una cosa; condividere la Pasqua con le figlie è un'altra. Sole e Celeste Trussardi erano lì, tra jeep nel deserto e tramonti fotografati. Michelle non ha separato i piani — vita sentimentale da una parte, famiglia dall'altra — ma li ha fatti convivere. Un segnale che chi segue la showgirl svizzera sa leggere bene: quando le figlie entrano nel quadro, la relazione ha cambiato marcia.
Da dicembre a oggi: una storia nata in sordina
Il primo incrocio risale allo scorso dicembre, in Svizzera, a un evento condotto da Michelle. I due si conoscevano già, ma quella sera ha riacceso qualcosa. Poi Roma, poi i weekend fuori città, poi le prime apparizioni insieme, a Ferrara e Milano, dietro le quinte di "Battiti Live Spring". Una progressione naturale, senza annunci né forzature, che in pochi mesi ha portato la coppia dalla fase esplorativa a una quotidianità condivisa.
Due pagine voltate, stesso tempismo
Berruti ha chiuso nel 2025 la relazione con Maria Elena Boschi, cinque anni insieme finiti senza strappi pubblici. Michelle, dopo la parentesi con Nino Tronchetti Provera, aveva ripreso il suo ritmo tra televisione e nuovi progetti senza fretta di riempire caselle sentimentali. Forse è proprio questo ad aver funzionato: due persone che non cercavano qualcuno ma se lo sono ritrovate davanti al momento giusto.