Un tramonto sul mare, due silhouette una davanti all'altra e un'atmosfera da vero film d'amore: è questo il primo scatto social che Michelle Hunziker ha scelto per raccontare la sua relazione con Giulio Berruti. Un'immagine romantica, essenziale e molto eloquente, che conferma come la conduttrice abbia deciso di vivere alla luce del sole una storia iniziata da qualche mese e ormai diventata sempre più importante.