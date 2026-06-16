Giulio Berruti e Michelle Hunziker © Instagram
Un tramonto sul mare, due silhouette una davanti all'altra e un'atmosfera da vero film d'amore: è questo il primo scatto social che Michelle Hunziker ha scelto per raccontare la sua relazione con Giulio Berruti. Un'immagine romantica, essenziale e molto eloquente, che conferma come la conduttrice abbia deciso di vivere alla luce del sole una storia iniziata da qualche mese e ormai diventata sempre più importante.
Un amore tenuto a lontano dai riflettori
Per settimane Michelle ha preferito custodire con discrezione questo sentimento, proteggendolo da indiscrezioni, curiosità e paparazzi. Ora però la storia con l'attore è cresciuta al punto da spingerla a condividere un momento che sembra parlare da solo. Le storie su Instagram della conduttrice raccontano bene questa nuova fase: meno riservatezza, più naturalezza e la voglia di mostrare una felicità che appare ormai solida.
La coppia, infatti, sembra aver superato la fase in cui il rapporto andava difeso con prudenza. Oggi Michelle si lascia andare e pubblica uno scatto che è la sintesi perfetta del romanticismo: lei e Giulio, vicinissimi, immersi nella luce calda del tramonto.
Michelle in Romagna, tra relax, mare e primi bikini
La conduttrice si sta concedendo alcuni giorni di vacanza al mare. Nelle sue foto compare in splendida forma, mentre prende il sole e sfoggia i primi bikini della stagione.
In una delle didascalie ha anche scherzato sulla destinazione scelta: "Capri? Sardegna? Nein, Romagna!", scrivendo con ironia mentre mostrava il suo soggiorno sulla Riviera. Il giorno prima aveva già pubblicato un altro scatto accompagnato da un messaggio affettuoso, in cui raccontava il suo legame speciale con quel tratto di costa, definendosi una "svizzerotta" che torna bambina quando arriva in Riviera.
La magia del tramonto
Nel nuovo contenuto, però, la cornice cambia. Non più la spiaggia, ma un belvedere affacciato su un panorama spettacolare, con il cielo acceso dai colori del sole che sta calando. Michelle non si limita a mostrare un paesaggio suggestivo: lo trasforma in una dichiarazione d'amore.
Nel controluce compaiono due figure molto vicine, quasi a sfiorarsi, come se fossero sul punto di baciarsi. È uno di quegli scatti che non hanno bisogno di spiegazioni: basta guardarli per capire che tra i due c'è qualcosa di importante. E infatti la conduttrice, con questa immagine, ha voluto confermare pubblicamente che l'uomo accanto a lei è proprio Giulio Berruti.
La prima vera foto social da coppia
Quello pubblicato da Michelle è il primo scatto social in cui lei e Berruti compaiono da soli, come coppia. In precedenza, infatti, l'attore era apparso solo in una foto di gruppo scattata durante una vacanza in Marocco, insieme ad altri amici e alle figlie minori di Michelle, Celeste e Sole.
Questa volta, invece, non c'è nessun altro attorno. Ci sono solo loro due, davanti al mare e immersi in un'atmosfera che racconta una relazione ormai allo scoperto. Un'immagine semplice ma molto forte, che segna ufficialmente il debutto della coppia sui social.