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"Super Karaoke" parte con la "benedizione" di Fiorello a Michelle Hunziker

Il programma musicale si apre con il messaggio dello showman che lo rese celebre negli anni '90

09 Giu 2026 - 10:00
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La prima puntata di "Super Karaoke", in onda lunedì 8 giugno, si apre con un momento simbolico: la "benedizione" di Fiorello alla nuova padrona di casa, Michelle Hunziker. Un passaggio di testimone ideale, visto che il format originale, negli anni Novanta, era diventato un fenomeno televisivo e aveva lanciato la carriera del mattatore siciliano.

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In apertura, infatti, la conduttrice svizzera decide di chiamare Fiorello dal backstage e gli affida l’onore di inaugurare la serata. "Poi ti faccio andare a cena, promesso", scherza Hunziker, sottolineando anche un dettaglio affettuoso: per l’occasione, si è fatta il codino, acconciatura diventata un marchio di fabbrica del conduttore durante la sua storica conduzione del programma.

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Fiorello, accolto dall’entusiasmo del pubblico, ripercorre brevemente cosa abbia rappresentato quel format per la sua carriera: "Questo programma mi ha dato l'opportunità di fare dei viaggi incredibili e di portarmi fino a dove sono oggi".

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Poi si rivolge direttamente a Michelle con un augurio speciale: "Quindi, cara Michelle, con le parole che scorreranno e che faranno cantare tutta la piazza, in quanto re del karaoke, do il via alla trasmissione e ti do anche la mia benedizione".

"Si diano inizio alle canzoni!", conclude, dando a Hunziker il tempo di salire sul palcoscenico e di intonare - insieme alla piazza di Ferrara - "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.

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