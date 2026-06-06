FESTA IN MUSICA

Michelle Hunziker riporta "Super Karaoke" in tv: “La musica mi accompagna da sempre”

Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno Canale 5 riporta in prima serata il format che ha segnato la storia della televisione italiana

06 Giu 2026 - 15:37
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Michelle Hunziker è pronta a riportare in tv Super Karaoke, uno dei programmi musicali più amati dal pubblico italiano. Il celebre format musicale torna su Canale 5 con due prime serate evento, in programma l'8 e il 10 giugno, tra grandi successi della musica italiana, sfide canore e un cast di primo piano. 

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Un cast di artisti amatissimi dal pubblico

 Per il ritorno del programma è stato scelto un parterre ricco di protagonisti della scena musicale italiana. Nella prima serata saliranno sul palco Noemi, Al Bano, Raf e Ivana Spagna. Nel secondo appuntamento spazio invece a Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Michelle Hunziker ha sottolineato come gli artisti abbiano accettato con entusiasmo di mettersi in gioco insieme al pubblico, interpretando i loro brani più celebri in una modalità diversa dal solito. Un aspetto che, secondo la conduttrice, rappresenta uno degli elementi più coinvolgenti del programma.

"Mi piacciono moltissimo questi artisti - spiega Hunziker -, alcuni sono anche miei cari amici e devo dire che si sono prestati a fare una cosa che normalmente gli artisti non fanno. Conoscendo molti cantanti, l'unica cosa che non fanno mai e cantare le proprie canzoni, si sentono estremamente a disagio. Invece, il fatto che si siano messi a disposizione per la gente a cantare le loro meravigliose canzoni, che sono davvero molto "karaokate" in tutti i locali del mondo peraltro, è stato bellissimo da osservare. Duetterò con qualcuno di loro".

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La sfida delle canzoni più amate

 Il meccanismo dello show punta tutto sul coinvolgimento popolare. I concorrenti si confronteranno sulle note dei grandi classici della musica italiana, delle hit degli anni Ottanta e Novanta e dei successi più recenti. A decretare il vincitore sarà direttamente il pubblico presente in piazza, chiamato a scegliere la performance migliore al termine delle sfide musicali. Un ritorno allo spirito originale del karaoke, dove la partecipazione e il divertimento contano quanto il talento. 

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"Amo tutta la musica. La musica per me è terapeutica, mi ha sempre accompagnato in tutta la mia vita. Ho una colonna sonora per ogni periodo bello o brutto - racconta la conduttrice - La mattina mi sveglio e la prima cosa che faccio è ascoltare le playlist del mio cuore piuttosto che la radio. Mi piace spaziare in tantissimi generi musicali e sono sempre alla ricerca delle nuove tendenze e dei cantanti che si affacciano sulla scena musicale in questo periodo, ma devo dire che sono molto legata agli evergreen che sono pazzescamente irreplicabili e quindi ascolto molto volentieri la musica degli anni '80, '90, 2000 perché mi fa sognare".

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Il ricordo del format che ha fatto la storia

 Per Michelle Hunziker, riportare in tv Super Karaoke significa anche rendere omaggio a un programma che ha lasciato un segno nella memoria collettiva degli italiani."E' molto emozionante - racconta la conduttrice - vedere cantare 6mila persone insieme a noi e, soprattutto, aver ricevuto la benedizione di Rosario Fiorello è stato anche un piccolo sollievo, perché l'idea è proporre un programma ricordando sempre chi l'ha portato al successo". L'obiettivo della nuova edizione è proprio quello di conservare quello spirito di condivisione, aggiungendo però una veste contemporanea e un cast capace di coinvolgere diverse generazioni di spettatori.

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