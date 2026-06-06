Michelle Hunziker è pronta a riportare in tv Super Karaoke, uno dei programmi musicali più amati dal pubblico italiano. Il celebre format musicale torna su Canale 5 con due prime serate evento, in programma l'8 e il 10 giugno, tra grandi successi della musica italiana, sfide canore e un cast di primo piano.
Un cast di artisti amatissimi dal pubblico
Per il ritorno del programma è stato scelto un parterre ricco di protagonisti della scena musicale italiana. Nella prima serata saliranno sul palco Noemi, Al Bano, Raf e Ivana Spagna. Nel secondo appuntamento spazio invece a Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Michelle Hunziker ha sottolineato come gli artisti abbiano accettato con entusiasmo di mettersi in gioco insieme al pubblico, interpretando i loro brani più celebri in una modalità diversa dal solito. Un aspetto che, secondo la conduttrice, rappresenta uno degli elementi più coinvolgenti del programma.
"Mi piacciono moltissimo questi artisti - spiega Hunziker -, alcuni sono anche miei cari amici e devo dire che si sono prestati a fare una cosa che normalmente gli artisti non fanno. Conoscendo molti cantanti, l'unica cosa che non fanno mai e cantare le proprie canzoni, si sentono estremamente a disagio. Invece, il fatto che si siano messi a disposizione per la gente a cantare le loro meravigliose canzoni, che sono davvero molto "karaokate" in tutti i locali del mondo peraltro, è stato bellissimo da osservare. Duetterò con qualcuno di loro".
La sfida delle canzoni più amate
Il meccanismo dello show punta tutto sul coinvolgimento popolare. I concorrenti si confronteranno sulle note dei grandi classici della musica italiana, delle hit degli anni Ottanta e Novanta e dei successi più recenti. A decretare il vincitore sarà direttamente il pubblico presente in piazza, chiamato a scegliere la performance migliore al termine delle sfide musicali. Un ritorno allo spirito originale del karaoke, dove la partecipazione e il divertimento contano quanto il talento.
"Amo tutta la musica. La musica per me è terapeutica, mi ha sempre accompagnato in tutta la mia vita. Ho una colonna sonora per ogni periodo bello o brutto - racconta la conduttrice - La mattina mi sveglio e la prima cosa che faccio è ascoltare le playlist del mio cuore piuttosto che la radio. Mi piace spaziare in tantissimi generi musicali e sono sempre alla ricerca delle nuove tendenze e dei cantanti che si affacciano sulla scena musicale in questo periodo, ma devo dire che sono molto legata agli evergreen che sono pazzescamente irreplicabili e quindi ascolto molto volentieri la musica degli anni '80, '90, 2000 perché mi fa sognare".
Il ricordo del format che ha fatto la storia
Per Michelle Hunziker, riportare in tv Super Karaoke significa anche rendere omaggio a un programma che ha lasciato un segno nella memoria collettiva degli italiani."E' molto emozionante - racconta la conduttrice - vedere cantare 6mila persone insieme a noi e, soprattutto, aver ricevuto la benedizione di Rosario Fiorello è stato anche un piccolo sollievo, perché l'idea è proporre un programma ricordando sempre chi l'ha portato al successo". L'obiettivo della nuova edizione è proprio quello di conservare quello spirito di condivisione, aggiungendo però una veste contemporanea e un cast capace di coinvolgere diverse generazioni di spettatori.