"Amo tutta la musica. La musica per me è terapeutica, mi ha sempre accompagnato in tutta la mia vita. Ho una colonna sonora per ogni periodo bello o brutto - racconta la conduttrice - La mattina mi sveglio e la prima cosa che faccio è ascoltare le playlist del mio cuore piuttosto che la radio. Mi piace spaziare in tantissimi generi musicali e sono sempre alla ricerca delle nuove tendenze e dei cantanti che si affacciano sulla scena musicale in questo periodo, ma devo dire che sono molto legata agli evergreen che sono pazzescamente irreplicabili e quindi ascolto molto volentieri la musica degli anni '80, '90, 2000 perché mi fa sognare".