Arriva "Super Karaoke", due serate con Michelle Hunziker su Canale 5

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arriva "Super Karaoke", uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana, in una veste completamente rinnovata con la conduzione di Michelle Hunziker. Le due puntate del programma saranno realizzate a Ferrara, nella suggestiva Piazza Trento e Trieste, giovedì 26 e venerdì 27 marzo.