Il catalogo di Infinity+, la sezione a pagamento della piattaforma streaming Mediaset Infinity continua ad arricchirsi di nuovi film. Adrenalina in primo piano grazie a un'imperdibile offerta di pellicole d'azione che vedono sullo schermo attori come Tom Cruise, Colin Firth, Brad Pitt, Mark Wahlberg e Angelina Jolie.
Ecco dunque i cinque titoli d'azione consigliati questa settimana on demand su Infinity+.
. Mission: Impossible - Fallout. Sesto capitolo della fortunata saga che vede Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, il film diretto da Christopher McQuarrie è un mix di riprese mozzafiato e una sceneggiatura avvincente. L'agente è chiamato a impedire un apocalittico disastro nucleare, innescato da Apostoli, i superstiti dell'organizzazione sgominata nel film precedente. Fallita la prima parte del piano, durante il quale Ethan salva la vita all'amico Luther, l'impegno sarà recuperare la valigetta contenente plutonio.
Accanto a Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson.
. Lara Croft: Tomb Raider - La culla della vita. Angelina Jolie torna a interpretare l'eroina virtuale Lara Croft per il secondo film dopo l'esordio del 2001. L'archeologa viene incaricata per dirigersi in Africa, in una zona chiamata "la culla della vita", con l'obiettivo di ritrovare il Vaso di Pandora. Si tratta di un oggetto particolarmente prezioso quanto pericoloso, in quanto si dice contenga i peggiori mali, e proprio per questo ambito dal malvagio dottor Reiss. Quest'ultimo vorrebbe utilizzarlo per raggiungere il suo obiettivo: la dominazione del mondo.
. Bullet train. Adattamento cinematografico del romanzo di Kōtarō Isaka "I sette killer dello Shinkansen", la pellicola vede tra i protagonisti Brad Pitt, Sandra Bullock e il cantautore portoricano Bad Bunny. La storia si concentra sulla missione del sicario Ladybug, incaricato di rubare una valigetta argentata sul treno che va da Tokyo a Kyoto e scendere alla prima fermata. Quello che non sa è che sullo stesso treno viaggiano altri sei spietati assassini pronti a tutto per ottenere la medesima valigetta. Tra vendette, fiumi di sangue e colpi di scena a ritmo serrato, chi riuscirà a salvarsi la pelle?
. The italian job. L'attore Mark Wahlberg affianca Edward Norton, Jason Statham, Donald Sutherland e Charlize Theron in una pellicola mozzafiato girata in parte tra i canali di Venezia. Qui, una banda di esperti rapinatori mette a segno un colpo da 35 milioni di dollari in lingotti d'oro, grazie a una tecnica perfetta per eludere le forze dell'ordine. L'equilibrio del gruppo, però, viene messo a repentaglio quando uno dei complici, Steve, pretende di tenere tutto il bottino per sé.
. Kingsman - Il cerchio d'oro. Matthew Vaughn dirige Colin Firth, Julianne Moore, Channing Tatum, Pedro Pascal nel sequel di "Kingsman: Secret Service". Dopo un attacco alla sede centrale dei Kingsman, Eggsy, Merlin e Roxy si recano negli Stati Uniti per collaborare con la Statesman, la controparte americana della stessa organizzazione, con l'unico fine di scoprire chi sta mettendo a repentaglio l'umanità intera. La nuova minaccia si chiama Poppy, pericolosissima mente criminale interpretata da Julianne Moore e pronta a tutto per avere il mondo nelle sue mani. La collaborazione con nuovi agenti segreti, però, non sarà semplice.