. Mission: Impossible - Fallout. Sesto capitolo della fortunata saga che vede Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, il film diretto da Christopher McQuarrie è un mix di riprese mozzafiato e una sceneggiatura avvincente. L'agente è chiamato a impedire un apocalittico disastro nucleare, innescato da Apostoli, i superstiti dell'organizzazione sgominata nel film precedente. Fallita la prima parte del piano, durante il quale Ethan salva la vita all'amico Luther, l'impegno sarà recuperare la valigetta contenente plutonio.

Accanto a Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson.