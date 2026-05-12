Il catalogo di Infinity+, la sezione a pagamento della piattaforma streaming Mediaset Infinity continua ad arricchirsi di nuovi film. Pellicole imperdibili da vedere e rivedere per conoscere e approfondire, attraverso registi, attori e sceneggiature, la storia del cinema italiano e internazionale.
Ecco dunque i cinque titoli consigliati questa settimana on demand su Infinity+.
. Le città di pianura. Fresco vincitore di ben 8 David di Donatello, tra cui il premio come Miglior Film, il lungometraggio diretto da Francesco Sossai è tra le novità disponibili a noleggio su Mediaset Infinity.
La trama si concentra sul legame tra Doriano e Carlobianchi, interpretati rispettivamente da Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano. Si tratta di due cinquantenni irrequieti, ossessionati dall'idea di trovare il posto giusto per bere un ultimo drink insieme. Le loro vite sono presto destinate a incrociarsi con quella di Giulio, un giovane studente di architettura interpretato da Filippo Scotti. Un incontro che darà vita a un viaggio improvvisato attraverso il Veneto, tra bar, strade secondarie, ricordi e occasioni mancate.
. Il diavolo veste Prada. L'uscita al cinema del secondo capitolo riporta in auge il primo film della saga con protagoniste Anne Hathaway e Meryl Streep (premiata per la sua interpretazione con il Golden Globe nel 2007).
Nell'iconica pellicola statunitense, ispirata all'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, la neolaureata Andy coltiva il sogno di diventare scrittrice. La sua vita cambierà completamente quando viene assunta come assistente di Miranda Priestly, direttrice di una rivista e leggenda vivente nel mondo della moda. L'impegno professionale e soprattutto il rapporto controverso con la diretta responsabile metterà alla prova i legami della ragazza.
. Top Gun: Maverick. Azione e adrenalina fanno da cornice al sequel che vede Tom Cruise nuovamente impegnato nei panni di Pete "Maverick" Mitchell, dopo oltre trent'anni dal capolavoro diretto da Tony Scott.
Dopo essersi affermato tra i migliori aviatori della Marina, Maverick è chiamato ad addestrare una squadra speciale dell'accademia Top Gun per una missione ad alto rischio. Oltre all'impegno sul campo, però, il protagonista di caccia dovrà fare i conti con un passato che continua a tormentarlo. La pellicola è stata premiata con il premio Oscar per miglior sonoro a Mark Weingarten.
© IPA
Tom Cruise in “Top Gun: Maverick”
. Fidanzata in affitto. L'affermata Jennifer Lawrence assume il ruolo di Maddie in questa commedia romantica diretta da Gene Stupnitsky. Economicamente in difficoltà, la trentenne sembra disposta a tutto per non farsi portare via la casa ereditata dalla madre, al punto da rispondere a un annuncio molto particolare. I ricchi e protettivi genitori di Percy (Andrew Barth Feldman) sono alla ricerca di una persona che sappia guidare il giovane, chiuso e piuttosto ingenuo, verso la vita universitaria. Maddie crede di risolvere la questione in fretta, ma non tutto andrà secondo i piani.
. The Batman. Robert Pattinson indossa i panni dell'uomo pipistrello nella pellicola diretta da Matt Reeves. Il supereroe dovrà vedersela con un killer che sembra prendere di mira la sua famiglia, portandolo a una rete di indagini sempre più fitta e dai risvolti oscuri.