Il catalogo di Infinity+, la sezione a pagamento della piattaforma streaming Mediaset Infinity continua ad arricchirsi di nuovi film. Pellicole imperdibili da vedere e rivedere per conoscere e approfondire, attraverso registi, attori e sceneggiature, la storia del cinema italiano e internazionale.

Ecco dunque i cinque titoli consigliati questa settimana on demand su Infinity+.



. Le città di pianura. Fresco vincitore di ben 8 David di Donatello, tra cui il premio come Miglior Film, il lungometraggio diretto da Francesco Sossai è tra le novità disponibili a noleggio su Mediaset Infinity.

La trama si concentra sul legame tra Doriano e Carlobianchi, interpretati rispettivamente da Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano. Si tratta di due cinquantenni irrequieti, ossessionati dall'idea di trovare il posto giusto per bere un ultimo drink insieme. Le loro vite sono presto destinate a incrociarsi con quella di Giulio, un giovane studente di architettura interpretato da Filippo Scotti. Un incontro che darà vita a un viaggio improvvisato attraverso il Veneto, tra bar, strade secondarie, ricordi e occasioni mancate.