Primavera di musica su Canale 5: arrivano "Battiti Spring" e "Super Karaoke"
Entrambi gli show musicali saranno condotti da Michelle Hunziker
© Da video
Prossimamente, in prima serata su Canale 5, due nuovi show: "Battiti Live Spring" e "Super Karaoke" realizzati a Ferrara. "Battiti Live Spring", speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, sarà condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin.
Sul palco oltre 40 artisti tra i più importanti della scena musicale. Tra questi: Annalisa, Sal Da Vinci, Geolier, Fedez, Marco Masini, Tommaso Paradiso, Alfa, Emma, Noemi, Sayf, Bresh, Samurai Jay. L'intero cast artistico sarà svelato nei prossimi giorni.
A seguire, la suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà anche "Super Karaoke". Uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana torna in una veste completamente rinnovata con la conduzione di Michelle Hunziker.