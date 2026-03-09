Prossimamente

Primavera di musica su Canale 5: arrivano "Battiti Spring" e "Super Karaoke"

Entrambi gli show musicali saranno condotti da Michelle Hunziker

09 Mar 2026 - 16:40
© Da video

© Da video

Prossimamente, in prima serata su Canale 5, due nuovi show: "Battiti Live Spring" e "Super Karaoke" realizzati a Ferrara. "Battiti Live Spring", speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, sarà condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin.

Sul palco oltre 40 artisti tra i più importanti della scena musicale. Tra questi: Annalisa, Sal Da Vinci, Geolier, Fedez, Marco Masini, Tommaso Paradiso, Alfa, Emma, Noemi, Sayf, Bresh, Samurai Jay. L'intero cast artistico sarà svelato nei prossimi giorni.

Leggi anche

Michelle Hunziker, vacanza alle Maldive con le figlie e gli amici

Manuela Arcuri e la fine della relazione con Giovanni Di Gianfrancesco, chi è l'ex marito

A seguire, la suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara ospiterà anche "Super Karaoke". Uno dei format più iconici e popolari della televisione italiana torna in una veste completamente rinnovata con la conduzione di Michelle Hunziker.

battiti
canale 5. serale
michelle hunziker