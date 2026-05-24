Michelle Hunziker, tintarella bollente sul terrazzo a Milano

Michelle Hunziker
Si avvicina l'estate e le temperature si stanno alzando un po' in tutta Italia. Michelle Hunziker ha approfittato del caldo per indossare un bikini e prendere il sole sul terrazzo dell'appartamento in cui vive a Milano, scattandosi anche una foto sexy da condividere su Instagram. Una tintarella, è il caso di dirlo, bollente.
"Anche sul terrazzo a Milano diventa estate in un attimo", ha scritto la conduttrice tv. Di recente aveva ironizzato su un improvviso calo delle temperature, che l'aveva spinta a recuperare dall'armadio dei maglioni a collo alto. Insomma, a modo suo la showgirl ha documentato l'imprevedibilità climatica di una primavera che si avvia con calma alla fine.
La forma fisica di Michelle Hunziker - A 49 anni Michelle Hunziker continua a sfoggiare una forma fisica invidiabile. La conduttrice ha più volte lasciato intendere che dietro al suo look non ci sia un solo fattore, ma un insieme di abitudini da tempo consolidate. Tra gli elementi principali rientrano l'attività fisica regolare e un'alimentazione equilibrata.
Hunziker ha sottolineato come, più che un ideale irraggiungibile di "eterna giovinezza", conti la capacità di produrre ogni giorno "ormoni della felicità" attraverso il proprio stile di vita. Ha aggiunto che, salvo eventi estremi come malattie o lutti, le difficoltà quotidiane tendono sempre a trovare una soluzione a fine giornata.
La conduttrice ha inoltre raccontato il proprio rapporto con il tempo in modo positivo, spiegando di non viverlo come qualcosa di negativo, ma come un percorso in cui aumentano responsabilità, maturità e consapevolezza. Come sottolinea Hunziker, il corpo cambia nel tempo, perdendo alcuni aspetti e acquisendone altri, mentre l'attenzione resta focalizzata su uno stile di vita sano, che contribuisce anche al benessere estetico.
Il rapporto con Giulio Berruti
Per quanto riguarda la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti, nell'ultimo periodo non ci sono state grandi novità. I due non hanno pubblicato nuove foto sui social e non sono neppure stati avvistati insieme a qualche evento. Ma nel mondo del gossip vige un detto: "Nessuna nuova, buona nuova".
Nel corso di aprile Michelle aveva dichiarato di essere felice insieme a Giulio e di aver iniziato a far crollare i muri che si era costruita intorno negli scorsi anni. Una dichiarazione supportata dai fatti, visto che i due sono apparsi felici insieme sia durante un viaggio a Marrakesh (in occasione delle vacanze di Pasqua) sia durante un weekend di coppia sul lago di Como.