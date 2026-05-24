Michelle Hunziker, tintarella bollente sul terrazzo a Milano

Si avvicina l'estate e le temperature si stanno alzando un po' in tutta Italia. Michelle Hunziker ha approfittato del caldo per indossare un bikini e prendere il sole sul terrazzo dell'appartamento in cui vive a Milano, scattandosi anche una foto sexy da condividere su Instagram. Una tintarella, è il caso di dirlo, bollente.



"Anche sul terrazzo a Milano diventa estate in un attimo", ha scritto la conduttrice tv. Di recente aveva ironizzato su un improvviso calo delle temperature, che l'aveva spinta a recuperare dall'armadio dei maglioni a collo alto. Insomma, a modo suo la showgirl ha documentato l'imprevedibilità climatica di una primavera che si avvia con calma alla fine.



La forma fisica di Michelle Hunziker - A 49 anni Michelle Hunziker continua a sfoggiare una forma fisica invidiabile. La conduttrice ha più volte lasciato intendere che dietro al suo look non ci sia un solo fattore, ma un insieme di abitudini da tempo consolidate. Tra gli elementi principali rientrano l'attività fisica regolare e un'alimentazione equilibrata.



Hunziker ha sottolineato come, più che un ideale irraggiungibile di "eterna giovinezza", conti la capacità di produrre ogni giorno "ormoni della felicità" attraverso il proprio stile di vita. Ha aggiunto che, salvo eventi estremi come malattie o lutti, le difficoltà quotidiane tendono sempre a trovare una soluzione a fine giornata.