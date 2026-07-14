Michelle Hunziker: "Il matrimonio con Giulio Berruti? Mai dire mai. Con lui dormo benissimo"
La conduttrice si racconta a Vanity Fair tra il rapporto con il nuovo compagno, il legame con l'ex marito Eros Ramazzotti e il sogno di tornare a Sanremo
Michelle Hunziker © Instagram
Michelle Hunziker, 49 anni, si racconta senza filtri nel nuovo numero di Vanity Fair Italia. Dopo il matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti, 29 anni, con Goffredo Cerza, 30 anni, la conduttrice svizzera traccia un bilancio personale e professionale, parlando dell'amore ritrovato con Giulio Berruti, 41 anni, del rapporto con l'ex marito Eros Ramazzotti, 62 anni, e dei sogni che guarda ancora al futuro.
L'amore con Giulio Berruti e l'ipotesi matrimonio
Per la prima volta Hunziker si sofferma apertamente sulla relazione con Giulio Berruti, che le è accanto da alcuni mesi. Più che gesti eclatanti o dichiarazioni romantiche, la conduttrice sottolinea un aspetto molto concreto del loro rapporto: la serenità.
"Con lui mi sento al sicuro. Ci dormo benissimo", racconta. Una frase che potrebbe sembrare insolita, ma che per lei ha un significato profondo. "Ho sempre bisogno dei miei spazi, anche a letto. Riuscire ad addormentarmi tra le braccia di un uomo significa che sto davvero bene e che non sono in uno stato di allerta".
Parole che descrivono una relazione fondata sulla complicità e sull'equilibrio. E se in passato aveva escluso categoricamente l'idea di sposarsi di nuovo, oggi la sua posizione appare più morbida. Alla domanda sulle nozze con Berruti, infatti, risponde con un significativo: "Mai dire mai".
Il ricordo di Eros Ramazzotti: "Il dolore è stato troppo grande"
Tra i passaggi più intensi dell'intervista c'è il ricordo del matrimonio con Eros Ramazzotti, da cui è nata Aurora. Hunziker parla della loro separazione come di una delle esperienze più dolorose della sua vita.
"Io e Eros ci siamo dovuti lasciare in un momento in cui ci amavamo terribilmente. Spezzare un amore all'apice è la cosa peggiore che possa capitare", confessa.
Secondo la conduttrice, la giovane età e l'incapacità di proteggere quel rapporto hanno contribuito alla rottura. Nonostante tutto, il legame tra loro non si è mai spezzato davvero. "Avrà sempre uno spazio nel mio cuore. Quello spazio si è trasformato in un amore senza possesso, un sentimento ancora più bello" spiega, sottolineando come oggi il loro rapporto sia basato sull'affetto e sul rispetto reciproco.
Il sogno di un nuovo Sanremo
Accanto alla dimensione privata, Michelle Hunziker guarda con entusiasmo anche al futuro professionale. Ripercorrendo la sua carriera, dagli esordi come modella fino ai successi televisivi, ammette di avere ancora molti obiettivi da raggiungere. Tra questi c'è un ritorno sul palco dell'Ariston.
Dopo le esperienze accanto a Pippo Baudo e, anni dopo, con Claudio Baglioni, 75 anni, e Pierfrancesco Favino, 56 anni, la conduttrice sogna una terza partecipazione al Festival. "Sono ancora piena di sogni e progetti. Fare un altro Sanremo sarebbe la ciliegina sulla torta", rivela.