Secondo la conduttrice, la giovane età e l'incapacità di proteggere quel rapporto hanno contribuito alla rottura. Nonostante tutto, il legame tra loro non si è mai spezzato davvero. "Avrà sempre uno spazio nel mio cuore. Quello spazio si è trasformato in un amore senza possesso, un sentimento ancora più bello" spiega, sottolineando come oggi il loro rapporto sia basato sull'affetto e sul rispetto reciproco.