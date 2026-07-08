A rendere ancora più leggero il momento ci ha pensato Jonathan Kashanian, anch'egli presente sull'imbarcazione, che ha provato a stemperare la tensione con un duetto improvvisato insieme alla conduttrice svizzera. Ma è stata proprio Nunzia De Girolamo, nonostante il dolore, a regalare il siparietto più divertente della giornata: attraverso una storia su Instagram ha ringraziato con ironia i suoi improvvisati soccorritori, scrivendo: "Quanti vorrebbero un infortunio in barca per avere questi dottori?". Evidentemente Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno offerto all'amica un "assistenza medica" di primissimo livello.