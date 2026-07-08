Michelle Hunziker, Giulio Berruti e Nunzia De Girolamo © Instagram
Archiviate le emozioni delle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Michelle Hunziker e il compagno Giulio Berruti pensavano di essersi già goduti il momento più intenso dell'estate. E invece la vacanza alle Eolie, pensata come una fuga rilassante dopo i giorni di festeggiamenti, ha preso una piega decisamente diversa dal previsto, complice un piccolo incidente capitato durante una gita in barca al largo del Tirreno.
Un infortunio inatteso al largo delle Eolie
A finire nei guai, suo malgrado, è stata Nunzia De Girolamo, conduttrice televisiva e amica di lunga data della coppia, con cui aveva già condiviso una trasferta in primavera a Marrakech insieme al marito Francesco Boccia.
Durante la giornata in barca, la conduttrice si è procurata un doloroso infortunio al piede, costringendo l'intera comitiva a interrompere il relax marittimo per correre ai ripari. Anziché farsi prendere dal panico, il gruppo di amici ha improvvisato una sorta di pronto soccorso a bordo, con Michelle Hunziker e Giulio Berruti pronti a occuparsi personalmente della situazione, tra bende e disinfettante recuperati alla buona.
Amici in soccorso tra ironia e affetto
A rendere ancora più leggero il momento ci ha pensato Jonathan Kashanian, anch'egli presente sull'imbarcazione, che ha provato a stemperare la tensione con un duetto improvvisato insieme alla conduttrice svizzera. Ma è stata proprio Nunzia De Girolamo, nonostante il dolore, a regalare il siparietto più divertente della giornata: attraverso una storia su Instagram ha ringraziato con ironia i suoi improvvisati soccorritori, scrivendo: "Quanti vorrebbero un infortunio in barca per avere questi dottori?". Evidentemente Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno offerto all'amica un "assistenza medica" di primissimo livello.
L'episodio dunque, al di là dello spavento iniziale, ha finito per raccontare soprattutto la complicità e l'affetto che legano il gruppo di amici, capace di trasformare un piccolo imprevisto in un aneddoto da raccontare.