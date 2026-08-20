Cambiamento climatico, 7 aziende agricole su 10 colpite da eventi naturali negli ultimi tre anni

Lo scenario è ulteriormente aggravato dalle alluvioni e dalle esondazioni, che hanno travolto il 17% delle realtà aziendali, seguite dalle gelate e dalle brine tardive che hanno compromesso il 15,2% delle coltivazioni. Non mancano poi le ferite inferte da trombe d'aria e uragani, che hanno interessato il 10,4% del campione, e i dissesti del terreno come frane e smottamenti, registrati nel 7,7% dei casi. In ogni caso, l'impatto economico e strutturale di questa escalation climatica è pesante.