Polizze catastrofali, Federproprietà apre all'obbligo graduale

“Non possiamo continuare a intervenire soltanto dopo le emergenze. Serve una strategia nazionale che punti sulla prevenzione, sulla responsabilità condivisa tra pubblico e privato e sulla tutela concreta delle famiglie e delle loro abitazioni" è l'avviso del presidente di Federproprità Giovanni Bardanzellu. In particolare, la Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia condivide l'impostazione illustrata dal presidente dell'Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, ndr), Giovanni Liverani, di procedere per gradi, partendo dagli immobili che negli ultimi anni hanno beneficiato di incentivi pubblici destinati alla riqualificazione edilizia. Una soluzione che consentirebbe di accompagnare famiglie e proprietari verso un nuovo sistema di tutela senza introdurre cambiamenti bruschi. L'obiettivo dichiarato è quello di aprire un confronto con Governo e Parlamento per individuare una soluzione condivisa che possa rafforzare la protezione delle abitazioni e ridurre la vulnerabilità del patrimonio immobiliare italiano di fronte a fenomeni sempre più frequenti.