Tempeste di grandine sempre più grandi, frequenti e violente: ecco perché

Secondo i dati raccolti e analizzati dall'European Severe Storm Laboratory, la probabilità di assistere a grandinate con chicchi definiti "molto grandi" (superiori a 5 centimetri di diametro) è oggi circa tre volte superiore rispetto agli anni '50. Specialmente nell'Italia settentrionale, l'area geografica che negli ultimi tempi ha visto aumentare in maniera più sensibile gli eventi atmosferici contrassegnati da grandine di dimensioni notevoli. A incidere in maniera particolare è infatti il microclima che caratterizza questa porzione del Paese, incastonata tra le Alpi e la pianura padana, e dunque trasformata in un hotspot globale della grandine gigante, spesso e volentieri vera e propria raffica di proiettili capace di danneggiare oggetti e ferire persone.