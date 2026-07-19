Forse l'estate smetterà - anno dopo anno - di essere la stagione dei concerti per eccellenza, di pari passo alla sua metamorfosi nella stagione dei downburst e della grande instabilità meteorologica. Ne hanno pagate le spese gli 80mila accalcati per la seconda data della star portoricana Bad Bunny all'Ippodromo La Maura di Milano, investiti da violentissimi scrosci di pioggia e da grossi chicchi di grandine che hanno costretto a interrompere lo show. E hanno ferito lievemente diversi fan. Ora, dopo un'evacuazione caotica che ha lasciato più di uno spazio alle polemiche e ore di attesa, Live Nation ha ufficializzato che il concerto non sarà riprogrammato. Una tripla beffa per chi, dopo aver sfidato i quasi 40 gradi, si è pure beccato dei cubi di ghiaccio in testa dopo neanche cinque o sei canzoni.