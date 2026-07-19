Grandine sul concerto di Bad Bunny, la data non sarà recuperata: "Ma i fan avranno il rimborso"
La grande festa dell'Ippodromo si trasforma in un incubo di grandine e feriti. Live Nation: "Il concerto non sarà riprogrammato"
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Forse l'estate smetterà - anno dopo anno - di essere la stagione dei concerti per eccellenza, di pari passo alla sua metamorfosi nella stagione dei downburst e della grande instabilità meteorologica. Ne hanno pagate le spese gli 80mila accalcati per la seconda data della star portoricana Bad Bunny all'Ippodromo La Maura di Milano, investiti da violentissimi scrosci di pioggia e da grossi chicchi di grandine che hanno costretto a interrompere lo show. E hanno ferito lievemente diversi fan. Ora, dopo un'evacuazione caotica che ha lasciato più di uno spazio alle polemiche e ore di attesa, Live Nation ha ufficializzato che il concerto non sarà riprogrammato. Una tripla beffa per chi, dopo aver sfidato i quasi 40 gradi, si è pure beccato dei cubi di ghiaccio in testa dopo neanche cinque o sei canzoni.
Il comunicato di Live Nation: "Data non recuperata"
"A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny previsto per il 18 luglio all’Ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto e il pubblico è stato evacuato in tutta sicurezza", si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla società organizzatrice la mattina di domenica. "A seguito di un’attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato". E continua: "La sicurezza di tutti i presenti è sempre la nostra massima priorità. Vi ringraziamo per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante l’evacuazione e ci scusiamo sinceramente per il disagio causato".
I biglietti "saranno rimborsati": la decisione
E per i biglietti? Saranno rimborsati o no? Il grande dubbio dei fan di Bad Bunny era legittimo: il concerto era stato interrotto e annullato per cause indipendenti dalla volontà dell'artista. E soprattutto quando ormai Bad Bunny aveva iniziato a cantare da oltre mezz'ora. A risolvere la questione ci ha pensato Live Nation: "Tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo". Rimborso che, specificano nella nota, comprende sia il valore nominale del biglietto che il 15% di commissione di prenotazione. Ulteriori dettagli e modalità di rimborso saranno comunicati nei prossimi giorni. Una manciata di metri dallo stadio di San Siro