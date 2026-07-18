Una contraddizione che, però, non intacca il peso culturale e politico dell'artista, capace di prendere posizione contro le politiche migratorie dell'amministrazione statunitense e di escludere gli Stati Uniti dal tour per timore dei controlli dell'Ice. Nella parte più orchestrale, brani come Baile Inolvidable regalano momenti di rara libertà esecutiva, con un lungo assolo di sintetizzatore e un interplay tra i musicisti che va ben oltre gli standard del genere. Mai prima d'ora un artista di lingua spagnola aveva radunato in Italia un pubblico così vasto: Bad Bunny è oggi il volto più riconoscibile di un suono che unisce Porto Rico, Cuba, Brasile e Perù, un reggaeton contaminato da salsa, bomba e trap. Non è più soltanto un genere musicale, ma un linguaggio globale capace di dimostrare che il centro culturale del pop può trovarsi lontanissimo dall'inglese, e persino ballare fuori dai confini statunitensi.