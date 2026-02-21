Il film, in fase di sviluppo dal 2023, è prodotto dal regista messicano Alejandro González Iñárritu (Revenant, Birdman) e si basa sulla vita di Águila Blanca, all'anagrafe José Maldonado Román, un rivoluzionario portoricano vissuto tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Águila Blanca combatté contro i colonizzatori spagnoli sull'isola e guidò diverse rivolte contro le autorità, tra cui la rivolta di Yauco del 1897, quando 300 ribelli assaltarono la caserma della guardia civile spagnola. Il film viene descritto come una lettera d'amore alla terra d'origine di Bad Bunny e sarà diretto dal rapper Residente (René Pérez).