Bad Bunny protagonista in un film su Porto Rico con Javier Bardem ed Edward Norton
Il rapper portoricano reciterà anche accanto a Viggo Mortensen. Nel 2022 aveva avuto un ruolo secondario in "Bullet Train" accanto a Brad Pitt
Dopo il grande show durante l'intervallo del Super Bowl 2026, Bad Bunny torna a far parlare di sé: il cantante portoricano, vincitore ai Grammy Awards con Debí Tirar Más Fotos come album dell'anno, sarà protagonista nel film Porto Rico accanto a Javier Bardem, Edward Norton e Viggo Mortensen. Lo riportano vari media internazionali, tra cui Deadline.
Cosa si sa su "Porto Rico"
Il film, in fase di sviluppo dal 2023, è prodotto dal regista messicano Alejandro González Iñárritu (Revenant, Birdman) e si basa sulla vita di Águila Blanca, all'anagrafe José Maldonado Román, un rivoluzionario portoricano vissuto tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Águila Blanca combatté contro i colonizzatori spagnoli sull'isola e guidò diverse rivolte contro le autorità, tra cui la rivolta di Yauco del 1897, quando 300 ribelli assaltarono la caserma della guardia civile spagnola. Il film viene descritto come una lettera d'amore alla terra d'origine di Bad Bunny e sarà diretto dal rapper Residente (René Pérez).
"Fin da bambino sognavo di fare un film sul mio Paese", ha commentato Residente. "La vera storia di Porto Rico è sempre stata circondata da controversie. Questo film è la riaffermazione di chi siamo, la nostra storia merita di essere raccontata con intensità e onestà".
Bad Bunny sul grande schermo
Porto Rico segna l'esordio di Bad Bunny in un ruolo da protagonista, ma il rapper ha già avuto parti secondarie in altri film. Nel thriller Bullet Train del 2022 interpreta il leader di una gang che si scontra con Brad Pitt, mentre in Caught Stealing di Darren Aronofsky veste i panni di un criminale che minaccia Austin Butler con una pistola.