La designer di gioielli e influencer è stata legata a Bad Bunny per diverso tempo: la coppia, insieme dal 2017 al 2022, ha condiviso collaborazioni musicali, i brani En Casita ed El Apagón, e red carpet. Una storia d'amore intensa, iniziata per caso in un ristorante particolarmente caro al cantante. "Abbiamo iniziato a parlare e da lì abbiamo continuato a vederci", aveva raccontato Bad Bunny a Rolling Stone. Per un periodo si era parlato di matrimonio, ma la coppia si separò nel 2022. Rimasti in buoni rapporti, Gabriela e il cantante non hanno mai smesso di sostenersi a vicenda. Nel 2025 si diffondono i primi rumor di un riavvicinamento e poi di una love story segreta. Lei è stata vista anche al listening party dell'ultimo album di Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, poi ai Grammy e al Super Bowl 2026. Che sia l'inizio di un nuovo capitolo per i due? Le voci si rincorrono e i fan attendono il fatidico momento.