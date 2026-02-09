Chi è Bad Bunny: da Portorico alla notte del Super Bowl

Bad Bunny non è solo musica: è un personaggio culturale nel senso pieno. La sua estetica – spesso volutamente spiazzante – è parte della narrazione: look che diventano messaggio, scelte che fanno discutere, un modo di stare in scena che mescola ironia e controllo. Negli anni si è mosso anche tra cinema e intrattenimento, con apparizioni e ruoli che allargano la sua presenza oltre la discografia. Ma senza l’effetto “crossover” studiato a tavolino: piuttosto, l’idea che oggi una popstar possa essere molte cose contemporaneamente.