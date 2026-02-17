Wanda Nara scatenata nella "casita" di Bad Bunny: tra balli sfrenati e ammiccamenti

Gabriela Berlingeri è un’imprenditrice e designer portoricana, nota al grande pubblico proprio per la sua duratura relazione con Bad Bunny. Nata e cresciuta a Porto Rico, lavora nel mondo della moda e dei gioielli ed è fondatrice di un brand di accessori. È diventata una figura molto seguita sui social anche grazie alla sua presenza accanto al rapper, con cui ha iniziato una relazione nel 2017.