Wanda Nara scatenata nella "casita" di Bad Bunny: tra balli sfrenati e ammiccamenti
Divertimento, look audace e ovazione del pubblico: al Monumental è show nello show tra Bud Bunny e Wanda Nara
Wanda Nara e Bad Bunny © Instagram
Wanda Nara a sorpresa nella “casita” di Bad Bunny e il gossip impazza. La showgirl argentina è stata fotografata sul palco del concerto dell’artista portoricano che domina le classifiche mondiali, ed è reduce dall’halftime show di successo durante il Super Bowl, mentre si scatenava sulle note di “Titì me Preguntò”. E i fan non si sono lasciati sfuggire un’insolita complicità tra i due. Ma cosa ci faceva l’ex di Maurito Icardi con Bad Bunny?
Wanda sfrenata
I concerti di Bad Bunny stanno conquistando il pubblico in ogni parte del mondo. I biglietti vanno esauriti in poche ore e assistere dal vivo a uno dei suoi show è il desiderio di tantissimi fan. Sul palco, accanto al cantante, non mancano ballerini e ospiti speciali che animano lo spettacolo sulle note delle sue hit.
In Argentina, al Estadio Monumental di Buenos Aires, tra le presenze vip è spuntata a sorpresa Wanda Nara. Davanti a 80mila spettatori, la showgirl ha ballato sulle note di “Titì me preguntó", uno dei brani più celebri del rapper portoricano, infiammando lo stadio.
Il look audace di Wanda
Per l’occasione, Wanda ha scelto un outfit casual ma curato nei dettagli. Nei tanti video condivisi sui social appare con un cappello nero con paraorecchie, un top scuro scollato e una felpa blu lasciata scivolare sotto le spalle. Con un drink in mano, ha cantato e ballato accanto all’artista, mostrando un’intesa immediata che ha scatenato l’ovazione del pubblico e fatto nascere diverse voci su una possibile storia.
Nessun flirt all’orizzonte
Nonostante l’entusiasmo dei fan, tra i due non ci sarebbe alcuna relazione sentimentale. Proprio a Buenos Aires, infatti, Bad Bunny è stato visto insieme a Gabriela Berlingeri, compagna storica con cui ha condiviso una lunga relazione iniziata nel 2017, prima della parentesi con la supermodella Kendall Jenner. I due sono apparsi sereni e sorridenti, confermando la solidità del loro legame.
Chi è la compagna di Bad Bunny
Gabriela Berlingeri è un’imprenditrice e designer portoricana, nota al grande pubblico proprio per la sua duratura relazione con Bad Bunny. Nata e cresciuta a Porto Rico, lavora nel mondo della moda e dei gioielli ed è fondatrice di un brand di accessori. È diventata una figura molto seguita sui social anche grazie alla sua presenza accanto al rapper, con cui ha iniziato una relazione nel 2017.
Nel corso degli anni ha mantenuto un profilo piuttosto riservato, pur partecipando ad alcuni eventi pubblici e collaborando in progetti legati alla carriera dell’artista.