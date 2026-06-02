Durante la prima serata a Madrid ha fatto parecchio chiacchierare il momento in cui Ester Expósito ha ballato vicino a Bad Bunny. Guardando il video circolato sui social, alcuni utenti hanno notato una grande complicità tra l'attrice e il rapper. È però giusto specificare che nel corso della serata quest'ultimo si è intrattenuto un po' con tutti gli ospiti d'onore presenti nella Casita. Inoltre, al concerto era presente anche Kylian Mbappé, calciatore del Real Madrid che negli ultimi mesi è stato visto più volte in compagnia di Ester Expósito, tanto da spingere a ipotizzare l'esistenza di un legame sentimentale tra i due.