Super Bowl, Bad Bunny fa la storia con uno show in spagnolo
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L'84enne proprietario dell'immobile originale, che si trova a Humacao, ha chiesto al rapper un risarcimento: non avrebbe mai acconsentito allo sfruttamento commerciale legato a tour e promozione del disco
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La "Casita" del rapper portoricano Bad Bunny torna a far discutere di sé, ma questa volta non per ragioni legate a presunti flirt tra celebrità.
La casa portoricana che viene ricostruita sul palco a ogni concerto del "DeBì Tirar Mas Fotos World Tour", per ospitare vip e fan selezionati, è finita al centro di una controversia giudiziaria. L'84enne Roman Carrasco Delgado, proprietario dell'abitazione originale, ha chiesto un risarcimento di sei milioni di dollari al cantante e ad alcune società della produzione.
In base a quel che ha dichiarato nella sua denuncia, l'uomo avrebbe concesso l'uso dell'immobile di Humacao solo ed esclusivamente per la realizzazione del cortometraggio di 11 minuti che nel 2025 ha accompagnato l'uscita del sesto album di Bad Bunny. L'accordo stipulato non riguarderebbe in alcun modo il successivo sfruttamento commerciale legato al tour, al merchandising e alla promozione del disco.
L'enorme visibilità che Bad Bunny ha dato alla "Casita" ha spinto tanti curiosi ad avvicinarsi ogni giorno all'abitazione originale, compromettendo la privacy di Delgado, il quale non avrebbe neppure ricevuto alcun beneficio economico dall'ampio sfruttamento commerciale dell'immobile.
Nel peggiore dei casi, la controversia legale potrebbe costringere Bad Bunny a fare a meno della Casita, che ormai è diventata un marchio di fabbrica dei suoi concerti europei. Durante la prima delle dieci date consecutive a Madrid, svolta sabato 30 maggio, lo spazio vip ha ospitato parecchi volti noti, tra cui le attrici Ana de Armas, Ester Expósito e Hiba Abouk, l'influencer italiana Chiara Ferragni e la proprietaria di Inditex Marta Ortega. Durante le tappe svolte a Puerto Rico, invece, la Casita aveva accolto, tra gli altri, anche Penelope Cruz, Javier Bardem, Lionel Messi e LeBron James.
Durante la prima serata a Madrid ha fatto parecchio chiacchierare il momento in cui Ester Expósito ha ballato vicino a Bad Bunny. Guardando il video circolato sui social, alcuni utenti hanno notato una grande complicità tra l'attrice e il rapper. È però giusto specificare che nel corso della serata quest'ultimo si è intrattenuto un po' con tutti gli ospiti d'onore presenti nella Casita. Inoltre, al concerto era presente anche Kylian Mbappé, calciatore del Real Madrid che negli ultimi mesi è stato visto più volte in compagnia di Ester Expósito, tanto da spingere a ipotizzare l'esistenza di un legame sentimentale tra i due.
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