Super Bowl 2026, Bad Bunny e Lady Gaga: i look "democratici"
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
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Chiara Ferragni e Ester Exposito nella Casita © Instagram
Musica, celebrità e social. Il debutto del tour europeo di Bad Bunny a Madrid si è trasformato in un grande evento mondano che ha richiamato migliaia di fan e numerosi volti noti dello spettacolo internazionale. Tra i protagonisti della serata c'è anche Ester Expósito, l'attrice spagnola diventata celebre grazie alla serie "Élite", finita al centro dell'attenzione per un video che in poche ore ha fatto il giro del web.
Le immagini, condivise dai presenti, mostrano l'attrice mentre canta e balla durante il concerto del rapper portoricano all'interno della "Casita", l'esclusiva area vip riservata agli ospiti speciali. Un momento di leggerezza che è bastato per accendere la curiosità degli utenti e alimentare una pioggia di commenti sui social.
Nel filmato diventato virale, Ester Expósito appare sorridente e completamente immersa nell'atmosfera della serata. Accanto a lei c'è Bad Bunny, che durante lo show si è intrattenuto con gli ospiti presenti nell'area riservata.
La complicità mostrata nelle immagini ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan. Su TikTok, Instagram e X il video è stato rilanciato migliaia di volte, generando reazioni e speculazioni di ogni tipo. C'è chi ha parlato semplicemente di una serata tra amici e chi invece ha provato a leggere qualcosa di più dietro quei pochi secondi diventati virali.
A rendere ancora più interessante la vicenda è però un dettaglio emerso nelle ore successive. Tra gli ospiti presenti al concerto c'era infatti anche Kylian Mbappé.
Il fuoriclasse francese del Real Madrid è stato avvistato durante la serata insieme a Ester Expósito, un particolare che ha immediatamente attirato l'attenzione della stampa spagnola. Da diversi mesi i due vengono accostati dai media specializzati in gossip, alimentando le indiscrezioni su una possibile frequentazione mai confermata ufficialmente dai diretti interessati.
La presenza dell'attaccante francese all'evento ha inevitabilmente riportato l'attenzione proprio su queste voci, ridimensionando le interpretazioni nate attorno al video che vede protagonista l'attrice con Bad Bunny.
Il concerto di Bad Bunny si è trasformato anche in una vera passerella di celebrità. Oltre a Ester Expósito e Kylian Mbappé, tra gli ospiti presenti c'era anche Chiara Ferragni, arrivata nella capitale spagnola per assistere a uno degli show più attesi dell'anno.
L'imprenditrice digitale ha condiviso alcuni momenti della serata sui social, documentando l'atmosfera dell'evento e confermando il carattere esclusivo dell'appuntamento. Insieme a lei erano presenti numerosi volti noti del mondo della moda, dello spettacolo e dello sport.
Il primo concerto madrileno di Bad Bunny, che sarà seguito da altre date nella capitale spagnola, si è così trasformato in uno degli eventi più chiacchierati del weekend. Tra performance spettacolari, ospiti vip e contenuti diventati virali in poche ore, la musica si è intrecciata ancora una volta con il gossip e il mondo dei social.
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
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