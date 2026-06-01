La complicità mostrata nelle immagini ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan. Su TikTok, Instagram e X il video è stato rilanciato migliaia di volte, generando reazioni e speculazioni di ogni tipo. C'è chi ha parlato semplicemente di una serata tra amici e chi invece ha provato a leggere qualcosa di più dietro quei pochi secondi diventati virali.