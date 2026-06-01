Alice Campello e Alvaro Morata a pranzo con i figli
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L'amore, a volte, trova strade impreviste per tornare a farsi spazio. E così, dopo mesi segnati dalla separazione e da un inevitabile susseguirsi di indiscrezioni, Alvaro Morata e Alice Campello sembrano aver ritrovato il loro equilibrio. La notizia arriva dalla Spagna e ha rapidamente fatto il giro del web, alimentata da avvistamenti, segnali social e, infine, dalle parole dei diretti interessati.
A riaccendere definitivamente le speranze dei fan sono state alcune immagini che mostrano la coppia insieme durante il concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, una serata che avrebbe sancito il ritorno della loro storia d'amore.
Nelle ultime settimane le voci su un possibile riavvicinamento tra Alvaro Morata e Alice Campello si erano fatte sempre più insistenti. A raccontare i dettagli è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che ha raccolto diverse testimonianze di persone presenti al concerto della star portoricana. Secondo quanto riferito, i due sarebbero arrivati insieme all'evento e avrebbero trascorso la serata fianco a fianco, lontani dai riflettori, ma non abbastanza da passare inosservati.
Hoyos ha spiegato che la coppia starebbe lavorando da tempo per ricostruire il rapporto e che, già al momento della separazione, non erano emersi motivi particolarmente gravi o tradimenti che rendessero impossibile una riconciliazione.
A dare ulteriore forza alle indiscrezioni sono arrivate le parole attribuite allo stesso Alvaro Morata, che avrebbe ammesso al giornalista di stare vivendo una fase positiva insieme ad Alice. Poco dopo è stata proprio l'influencer italiana a confermare indirettamente la notizia, ringraziando pubblicamente il giornalista per la sensibilità dimostrata e dedicando un pensiero a tutte le persone che hanno sostenuto la coppia in questi mesi difficili.
Un messaggio accompagnato da un cuore rosso che ha avuto il sapore di una conferma. E le immagini dei due innamorati al concerto di Bad Bunny sembrano raccontare meglio di qualsiasi dichiarazione ufficiale che, per Alvaro Morata e Alice Campello, questa potrebbe davvero essere una nuova partenza.
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