Nelle ultime settimane le voci su un possibile riavvicinamento tra Alvaro Morata e Alice Campello si erano fatte sempre più insistenti. A raccontare i dettagli è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che ha raccolto diverse testimonianze di persone presenti al concerto della star portoricana. Secondo quanto riferito, i due sarebbero arrivati insieme all'evento e avrebbero trascorso la serata fianco a fianco, lontani dai riflettori, ma non abbastanza da passare inosservati.