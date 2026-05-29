Calcio, gonfiabili, giochi d'acqua e un gigantesco biliardino. Per Alessandro e Leonardo, i figli di Alice Campello e Álvaro Morata, è arrivata una festa di compleanno che difficilmente dimenticheranno. Sebbene i gemelli compiano gli anni a luglio, i genitori hanno deciso di anticipare i festeggiamenti per permettere loro di celebrare insieme ai compagni di scuola prima della fine dell'anno scolastico.