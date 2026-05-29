Alice Campello e Alvaro Morata a pranzo con i figli
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Alice Campello e Alvaro Morata © Instagram
Calcio, gonfiabili, giochi d'acqua e un gigantesco biliardino. Per Alessandro e Leonardo, i figli di Alice Campello e Álvaro Morata, è arrivata una festa di compleanno che difficilmente dimenticheranno. Sebbene i gemelli compiano gli anni a luglio, i genitori hanno deciso di anticipare i festeggiamenti per permettere loro di celebrare insieme ai compagni di scuola prima della fine dell'anno scolastico.
"È stata una giornata speciale - ha raccontato Alice Campello sui social -. Abbiamo fatto il compleanno anticipato di Ale e Leo in modo che potessero festeggiare anche con i compagni di scuola ed è stato bellissimo".
Per l'occasione, il giardino di casa si è trasformato in un vero e proprio villaggio dedicato al calcio. Il tema scelto (anche per la torta) è stato quello di "Holly & Benji", il celebre cartone animato che ha fatto sognare generazioni di appassionati.
Nelle immagini condivise dall'influencer si vedono gonfiabili, giochi acquatici, una grande piscina, biliardini giganti e numerose attività pensate per i più piccoli. Non mancavano tavoli colmi di dolci, snack e punti street food con hot dog preparati per gli ospiti.
Come sottolinea il settimanale Chi, ogni dettaglio richiamava il mondo del pallone: dai colori delle decorazioni agli allestimenti scenografici che hanno trasformato la festa in un piccolo parco giochi a tema sportivo.
Al di là della festa, ciò che non è passato inosservato è stata ancora una volta la presenza di Alice Campello e Álvaro Morata fianco a fianco. La giornata è arrivata infatti in un momento delicato per la coppia. Dopo la separazione annunciata nel 2024, il successivo riavvicinamento e la nuova rottura emersa nei primi mesi del 2026, i due sembrano aver trovato un equilibrio come genitori.
Le immagini condivise durante la festa raccontano proprio questo: una famiglia che continua a riunirsi nei momenti importanti. Perché, al di là delle vicende sentimentali, Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella restano il centro del loro mondo. E per il compleanno dei gemelli, Alice e Álvaro hanno dimostrato ancora una volta di essere pronti a fare squadra.
Ogni apparizione insieme finisce inevitabilmente per alimentare le voci di un possibile ritorno di fiamma. Anche questa festa di compleanno non ha fatto eccezione, con molti follower che hanno commentato le immagini augurandosi una nuova riconciliazione. Al momento, però, non emergono segnali di un riavvicinamento sentimentale. Quello mostrato da Alice Campello e Álvaro Morata è piuttosto il ritratto di una famiglia che, pur cambiando forma dopo la separazione, continua a mettere al centro l'amore per i propri figli.
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