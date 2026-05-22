Alice Campello: "Con Alvaro Morata rapporti ottimi, i miei figli sono la priorità assoluta"

Nonostante la separazione, Campello ha comunque lasciato intendere che i rapporti con Morata siano rimasti sereni, definendoli "ottimi" e "perfetti". Anche sui social i due continuano a mostrarsi rispettosi e affettuosi l'uno verso l’altra. Durante la Festa della Mamma, per esempio, il calciatore aveva pubblicato una dedica per Alice, poi ricondivisa dall'influencer con un cuore rosso, gesto che non è passato inosservato ai fan della coppia. "Sto benissimo. Ovviamente mi dedico ai miei figli, sono sempre la mia priorità assoluta", ha spiegato Campello con serenità.