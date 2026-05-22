Alice Campello: "Con Alvaro Morata rapporti ottimi, i miei figli sono la priorità assoluta"

La storia d'amore tra Alice Campello e Alvaro Morata sembra davvero essere arrivata al capolinea. Dopo mesi segnati da voci di crisi e tentativi di riconciliazione, tra i due c'è stata una nuova (definitiva) separazione. Entrambi hanno scelto di vivere questo momento lontano dai riflettori, mantenendo grande discrezione sulla vicenda. Poi le prime ammissioni pubbliche. Ora l'influencer è tornata a parlare del rapporto con l'ex compagno. E, ancora una volta, ha sottolineato come tra lei e il padre dei suoi figli ci sia molto rispetto.
Alice Campello: "Con Alvaro rapporti ottimi"
L'influencer è tornata a mostrarsi pubblicamente a Madrid durante i Premi Vanitatis Donna e Uomo dell'Anno, dove ha parlato brevemente della sua situazione personale. Senza entrare troppo nei dettagli, Campello ha spiegato di stare bene e di dedicare tutte le sue energie ai figli, che considera la sua priorità assoluta. Ha invece preferito non commentare le questioni economiche o imprenditoriali legate all'ex marito, ora calciatore del Como.
Nonostante la separazione, Campello ha comunque lasciato intendere che i rapporti con Morata siano rimasti sereni, definendoli "ottimi" e "perfetti". Anche sui social i due continuano a mostrarsi rispettosi e affettuosi l'uno verso l’altra. Durante la Festa della Mamma, per esempio, il calciatore aveva pubblicato una dedica per Alice, poi ricondivisa dall'influencer con un cuore rosso, gesto che non è passato inosservato ai fan della coppia. "Sto benissimo. Ovviamente mi dedico ai miei figli, sono sempre la mia priorità assoluta", ha spiegato Campello con serenità.
La separazione anche in ambito affari
Dopo aver lasciato l'abitazione condivisa a Milano, Morata avrebbe scelto una casa nelle vicinanze per continuare a trascorrere molto tempo con i loro quattro figli restando presente nella loro quotidianità. La coppia ha peraltro deciso di prendere strade separate in ogni ambito.
Come riportato da Vanitatis, Campello avrebbe lasciato il consiglio di amministrazione di Tamora 2011 SL il 15 aprile. L'azienda, di cui era co-amministratrice dal 2023 (quando aveva preso il posto del padre di Morata), è la principale società patrimoniale del calciatore in Spagna. Si tratta di una realtà particolarmente solida, che alla fine del 2024 aveva registrato un patrimonio complessivo di 13,9 milioni di euro, un patrimonio netto di 10,7 milioni e utili pari a 2,59 milioni di euro.