La fine della storia d'amore di Alice Campello e Alvaro Morata ha scosso il mondo del calcio e non solo. I due erano convolati a nozze nel 2017, poi hanno accolto con immensa felicità i quattro figli. Un legame che sembrava essere destinato a durare nel tempo. Poi l'annuncio di Morata nell'agosto 2024: "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade". Dopo pochi mesi i due avevano provato a darsi una seconda possibilità, purtroppo senza successo.