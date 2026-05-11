Un piccolo gesto che ha commosso il web: Alvaro Morata ha voluto dedicare all'ex moglie e influencer Alice Campello un tenero messaggio. In occasione della Festa della mamma, Morata ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto di lei mentre abbraccia sorridente uno dei quattro figli con al corredo la frase "Auguri mamma".
La risposta di Alice Campello
L'influencer ha apprezzato molto il gesto dell'ex marito, tanto da ricondividere la storia con un cuore rosso. Un gesto che fa pensare a un periodo di distensione fra i due ex coniugi, che fino a qualche tempo fa apparivano ancora piuttosto tesi.
Il riavvicinamento
Già da qualche tempo i due hanno scelto di riavvicinarsi per il bene dei figli. Si erano, infatti, incontrati in un parco in zona CityLife a Milano insieme ai quattro figli, i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e la piccola Bella. Poi gli auguri di compleanno inaspettati per Alice da Alvaro, "Buon compleanno, goditi questa giornata". Ai tempi l'influencer non aveva ripubblicato la storia del calciatore, forse perché il clima era ancora teso.
La separazione travagliata
La fine della storia d'amore di Alice Campello e Alvaro Morata ha scosso il mondo del calcio e non solo. I due erano convolati a nozze nel 2017, poi hanno accolto con immensa felicità i quattro figli. Un legame che sembrava essere destinato a durare nel tempo. Poi l'annuncio di Morata nell'agosto 2024: "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade". Dopo pochi mesi i due avevano provato a darsi una seconda possibilità, purtroppo senza successo.
Morata ha poi chiarito sulle voci che circolavano riguardo un possibile tradimento: "Non c’è nessuna amica speciale, nulla di simile. Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi. Stiamo soffrendo perché ci amiamo, ma non ci capiamo".