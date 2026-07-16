Infradito lovers, da Bad Bunny a Rihanna: le star rilanciano lo stile "comfy"

Infradito con tacco e flat: le flip flop preferite dalle celebs
© IPA | Infradito lovers: Hailey Bieber
© IPA | Infradito lovers: Hailey Bieber
Amate e odiate, poco gettonate quest'anno sulle passerelle, sono a tutti gli effetti un "must have" irrinunciabile dell'estate grazie a social e celebs
Infradito con tacco, flat, con la zeppa: Bad Bunny, Scout LaRue Willis, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Rihanna, Olivia Palermo © IPA
Le infradito di nuovo al centro della scena e del dibattito. Non c'è nulla di più controverso e divisivo nel mondo della moda come le flip flop. Poco gettonate quest'anno sulle passerelle, le ciabattine flat sono comunque protagoniste indiscusse anche dell'estate 2026. A rilanciare il trend sono soprattutto social e celebs.
A piacere è soprattutto la variante kitten heel, ovvero quelle con il tacco basso. Emblema di comodità e informalità, sono versatili e si portano praticamente con tutto. Con il cinturino e la zeppa o completamente piatte: vanno alla grande al mare come in città. Fuori dai contesti informali non mancano di sollevare interrogativi sulla loro appropriatezza, come visto in passato quando sono arrivate fin sui red carpet.
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In infradito su red carpet e alle premiere cinematografiche: Jonathan Bailey, Jennifer Lawrence, Uma Thurman
Dal minimalismo chic di Olivia Palermo a Bad Bunny che le ha indossate per viaggiare in aereo. Ai piedi delle celebs le infradito diventano simbolo di uno stile effortless, senza sforzo, e "comfy", termine che evoca la comodità ma anche una condizione mentale ed emotiva di tranquillità e serenità, il sentirsi a proprio agio. Viste ai piedi di Kylie Jenner, Hailey Bieber, Rihanna, Kim Kardashian e tanti altri personaggi, più o meno famosi, queste popolari ciabattine amate e odiate sono a tutti gli effetti un "must have" irrinunciabile della bella stagione, in particolare quando il caldo si fa sentire.
© IPA | Infradito lovers: Hailey Bieber
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