Infradito lovers, da Bad Bunny a Rihanna: le star rilanciano lo stile "comfy"

A piacere è soprattutto la variante kitten heel, ovvero quelle con il tacco basso. Emblema di comodità e informalità, sono versatili e si portano praticamente con tutto. Con il cinturino e la zeppa o completamente piatte: vanno alla grande al mare come in città. Fuori dai contesti informali non mancano di sollevare interrogativi sulla loro appropriatezza, come visto in passato quando sono arrivate fin sui red carpet.