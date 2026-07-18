Violento temporale a Milano: interrotto il concerto di Bad Bunny, evacuati 80mila fan | Diversi spettatori feriti dai chicchi di grandine

Una testimone ha raccontato a Tgcom24 quei momenti di paura: "Ci hanno tenuti lì un quarto d'ora abbondante sotto la grandine. Ci siamo fatti malissimo perché i pezzi di ghiaccio erano giganti". Le fa eco un'altra fan: "Gente che urlava, ho visto la morte. È tutto bloccato e non va la connessione".