Violento temporale a Milano: interrotto il concerto di Bad Bunny, evacuati 80mila fan | Diversi spettatori feriti dai chicchi di grandine
Lo show è stato sospeso. Alcuni testimoni a Tgcom24: "I pezzi di ghiaccio giganti, ci siamo fatti malissimo. Molte persone urlavano impaurite, abbiamo visto la morte. Dai bar ci davano sacchi per aiutarci a coprire"
Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di sabato 18 luglio è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80mila fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118.
Concerto sospeso
In un primo momento, raccontano i testimoni, il pubblico è stato inviato a restare nell'area, con la speranza che il maltempo si esaurisse nel giro di pochi minuti. Tuttavia, il progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche e la pioggia sempre più intensa hanno spinto gli organizzatori a far scattare il piano di evacuazione, dando priorità alla sicurezza degli spettatori. Il concerto è stato dunque sospeso. L'arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine.
Una testimone a Tgcom24: "Pezzi di ghiaccio giganti, ci siamo fatti malissimo"
Una testimone ha raccontato a Tgcom24 quei momenti di paura: "Ci hanno tenuti lì un quarto d'ora abbondante sotto la grandine. Ci siamo fatti malissimo perché i pezzi di ghiaccio erano giganti". Le fa eco un'altra fan: "Gente che urlava, ho visto la morte. È tutto bloccato e non va la connessione".
"Mezz'ora dopo l'inizio del concerto è iniziato a piovere e ci hanno detto di restare fermi. Minuti dopo ha cominciato a grandinare. La gente cercava di coprirsi come poteva con teloni; c'era gente ammassata nei bar che cercava di coprirsi, molte persone impaurite che urlavano, la tempesta che ci colpiva e non sapevamo cosa fare. Dai bar ci davano sacchi per aiutarci a coprire", racconta ancora la fan a Tgcom24.
La seconda e ultima tappa a Milano
Quella di sabato 18 luglio era la seconda e ultima data milanese del Debí tirar más fotos World Tour, tappa italiana del tour della star portoricana, dopo il tutto esaurito del primo concerto, seguito da 80mila persone, di venerdì 17 luglio.