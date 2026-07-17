carrozzerie e vetri distrutti

Maltempo in Brianza, la prima conta dei danni ad auto e pannelli solari

Sulle auto parcheggiate all'aperto i segni di grandine e raffiche di vento

17 Lug 2026 - 11:49
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