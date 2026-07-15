Maltempo al Nord, che cosa sono downburst e temporali estremi

Nel Nord Italia è allerta maltempo: violentissime raffiche di vento, grandine e pioggia battente potrebbero verificarsi già nelle prossime ore. Dopo l'ondata di calore estremo che sta colpendo il nostro Paese, adesso l'attenzione è rivolta a una serie di fenomeni meteorologici che sembrerebbero provenire dalle zone tropicali e che si manifesterebbero subito dopo intense ondate di afa e calore, scatenati proprio dall'enorme energia accumulata. Ecco cosa sono downburst e temporali a supercella.