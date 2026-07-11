Prima dell'ondata di caldo sull'Italia sono previsti temporali sparsi al Nord e al Centro. A cominciare dalla parte settentrionale del nostro Paese - spiega il servizio Meteo dell’Aeronautica militare che guarda alle prossime 18-24 ore - è previsto un tempo generalmente nuvoloso su tutte le regioni con residui rovesci su Alpi occidentali, Trentino Alto Adige e Veneto settentrionale. Poi questi fenomeni tenderanno a esaurirsi e saranno accompagnati da cielo sereno su tutti i settori, fino alla mattina. Nelle ore centrali è atteso lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su Alpi, pre-Alpi e Appennino ligure-emiliano, in estensione alle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Dalla sera nubi e fenomeni si esauriranno gradualmente e lasceranno spazio ad ampie schiarite su tutte le aree. Intanto, il caldo continua in tutta l'Europa occidentale: sabato previsti fino a 36 gradi a Parigi.



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