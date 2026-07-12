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Nuova ondata di caldo in Italia, in Sardegna e Piemonte è emergenza incendi | Allerta maltempo in Trentino

Due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a sei. Solo due quelle in verde

12 Lug 2026 - 09:24
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Torna ad aumentare il caldo sull'Italia, con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a sei; solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla domenica in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale: oltre un terzo della popolazione francese sarà al livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso come stabilito da Météo-France in queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale.

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